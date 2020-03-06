Кикнадзе: "Локомотив" не устроили условия по аренде Миранчука в "Милан"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" отказался отдавать полузащитника Алексея Миранчука в аренду итальянскому "Милану", так как железнодорожников не устроили условия соглашения. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.
31 января РБК сообщил, что "Локомотив" отверг предложение "Милана" продать Миранчука за €18 млн. 24-летний полузащитник является воспитанником "Локомотива", всего за клуб он провел 213 матчей в разных турнирах, забив 34 мяча и отдав 43 голевых передач. В составе сборной России полузащитник сыграл в 25 встречах, отличившись пять раз.
"Предложение от "Милана" было, передано не от клуба напрямую, а от представителей игрока, я не буду цифры называть, - сказал Кикнадзе. - Они предлагали схему с арендой и опцией выкупа. В ситуации, когда клуб бьется за право выступать в Лиге чемпионов, которая в прошлом году принесла нам порядка €25 млн, сумма за аренду Миранчука никакого интереса для клуба не представляла. Это я объяснил игроку, конечно, у Алексея есть амбиции заиграть в большой лиге, мало того, по его умениям и навыкам он заслуживает этого".
Кикнадзе отметил, что главный тренер "Локомотива" Юрий Семин также был против ухода Миранчука в "Милан". "Как он мог радоваться тому, что один из ведущих игроков может уйти? Я принял эту позицию. У нас постоянно идут контакты с итальянскими, испанскими, немецкими клубами, что из этого выйдет - посмотрим", - заявил функционер.
При этом генеральный директор железнодорожников не отрицает, что клубу нужно продавать футболистов. "Если клуб не начнет продавать игроков, тогда не будет дополнительной статьи доходов и нас будут ждать трудные времена в экономическом плане. Требования "купите нам игрока, нападающего, почему опять денег не потратили" некорректны. Чтобы покупать, нужно иметь в кармане деньги", - добавил Кикнадзе.
"В этом году мы переломили негативную тенденцию, я считаю, мы будем брать меньший кредит по сравнению с прошлым годом, но до полного спокойствия еще далеко. Тут уж как пойдет, если сможем зарабатывать на телевизионных правах - это одна история, на трансферах игроков - другая. Если получится серьезно увеличить посещаемость и предоставить дополнительные новые сервисы нашим болельщикам, которые позволят увеличить сбор денег во время матчей - это третья история. Сложный механизм, трудно найти баланс", - заключил Кикнадзе.