Кикнадзе: "Локомотив" не устроили условия по аренде Миранчука в "Милан"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" отказался отдавать полузащитника Алексея Миранчука в аренду итальянскому "Милану", так как железнодорожников не устроили условия соглашения. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.

31 января РБК сообщил, что "Локомотив" отверг предложение "Милана" продать Миранчука за €18 млн. 24-летний полузащитник является воспитанником "Локомотива", всего за клуб он провел 213 матчей в разных турнирах, забив 34 мяча и отдав 43 голевых передач. В составе сборной России полузащитник сыграл в 25 встречах, отличившись пять раз.

"Предложение от "Милана" было, передано не от клуба напрямую, а от представителей игрока, я не буду цифры называть, - сказал Кикнадзе. - Они предлагали схему с арендой и опцией выкупа. В ситуации, когда клуб бьется за право выступать в Лиге чемпионов, которая в прошлом году принесла нам порядка €25 млн, сумма за аренду Миранчука никакого интереса для клуба не представляла. Это я объяснил игроку, конечно, у Алексея есть амбиции заиграть в большой лиге, мало того, по его умениям и навыкам он заслуживает этого".