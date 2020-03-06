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Футбол в России

"Локомотив" планирует играть в "Лужниках" во время реконструкции "РЖД-Арены"

Гендиректор московского клуба Василий Кикнадзе назвал "Лужники" самым удобным временным вариантом для проведения домашних игр во время реконструкции домашней арены
Стадион "Лужники" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Стадион "Лужники"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. "Лужники" являются наиболее вероятным местом проведения домашних матчей московского футбольного клуба "Локомотив" во время реконструкции "РЖД-Арены". Об этом журналистам заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

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В ноябре 2019 года "Локомотив" объявил о том, что планирует проводить реконструкцию домашнего стадиона.

"В этом году мы планируем сделать нашу базу в Баковке и школу в Перово, финансирование выделено, надеемся, что много хорошего появится в центре подготовки и нашей основной команды, - сказал Кикнадзе. - Что касается Черкизово, то идет работа как над реконструкцией стадиона, так и изменением дизайна всей территории, мы хотели бы иметь более организованное пространство. Позавчера была встреча с архитекторами, мы ожидаем эскизные варианты к апрелю, будет железно обсуждение у нас в клубе, в РЖД и с болельщиками. Надеемся, что будет выбран вариант в мае, который уже можно будет запустить в проектирование, оно будет длиться от 8 до 12 месяцев, потом экспертиза".

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"И нам, судя по всему, придется закрывать стадион. Были проектировщики, которые говорили, что, возможно, будем проводить матчи [на этой арене] во время реконструкции. По той же схеме идет "Реал", по моей информации, "Барселона" также планирует проводить реконструкцию стадиона, не останавливая матчи. Но все же мы будем думать о переезде", - отметил Кикнадзе.

Кикнадзе назвал "Лужники" самым удобным временным вариантом для проведения домашних игр во время реконструкции "РЖД-Арены". "Нет другого стадиона, на котором пока не играют команды. Может, у нас будут другие варианты, мы обсуждали стадион "Динамо", "ВЭБ-Арену", - заключил функционер.

Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году на месте старой арены с таким же названием. В августе 2017 года он был переименован в "РЖД-Арену".

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