Кикнадзе не будет общаться с Геркусом, даже если ФК "Локомотив" проиграет ему дело по иску

28 января стало известно, что "Локомотив" подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144,6 млн рублей с Геркуса, иск был подан по итогам проведенного аудита. 47-летний Геркус на своей странице в Instagram заявил, что не признает претензий клуба, также он сообщил, что намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство, а также подать ответный иск. В четверг Арбитражный суд Москвы назначил на 24 марта собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание, с 31 января по 20 февраля иск "Локомотива" к Геркусу оставался без движения из-за отсутствия ряда документов. Геркус работал в "Локомотиве" с лета 2016 года по декабрь 2018-го.

"Я прихожу в клуб после достаточно бурного совета директоров и смотрю, что происходит, - сказал Кикнадзе. - Вижу структуру клуба, в которой задвоены и затроены функции непонятной ответственностью. Вижу инфраструктуру клуба, мы красим площадь, а у нас сети горячего водоснабжения, которые к интернату ведут, лопаются, и нам приходится менять 140-метровый отрезок, в таком состоянии там все находится. Вижу дискуссии, связанные с крышей, в то время когда на стадионе нужно многое сделать, чтобы не было стыдно, чтобы не было ЧП, одно чуть не случилось на одном из матчей в силу изношенности системы".

"Вижу контракты и решения, которые у меня вызывают вопросы. Как любой нормальный руководитель, я прошу провести аудит, чтобы сделать отсечку. Ну а после нее по итогам деятельности аудита другого варианта у меня не было. Если суд скажет, что все хорошо, тогда у меня свои вопросы к аудиту будут", - отметил Кикнадзе.

Генеральный директор железнодорожников добавил, что не будет общаться с Геркусом, если тот выиграет дело. "Мне неинтересно с ним разговаривать. Я одно время очень хотел с ним поговорить, потом чем глубже и глубже влезал в то, что происходило, это желание с каждым разом пропадало. Ходить на заседания суда я не планирую, для меня это обычное дело", - заключил Кикнадзе.