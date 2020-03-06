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Футбол в России

Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе не видит разницы в переходе РПЛ на систему "весна-осень"

В настоящий момент чемпионат России проводится по системе "осень - весна"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе считает, что переход чемпионата России по футболу к формату "весна - осень" не создаст серьезных проблем. Об этом Кикнадзе заявил журналистам.

13 февраля президент Российского футбольного союза Александр Дюков после заседания исполкома организации рассказал о принципиальных изменениях в формате Кубка России на сезон-2020/21. В следующем сезоне в рамках турнира будет проведен групповой этап (10 групп по три команды, в каждой из которых будет по одному клубу из Российской премьер-лиги, Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги). В качестве преференции команды из третьего по силе дивизиона чемпионата России обе встречи проведут дома. При этом клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут выступление в кубке с 1/8 финала; планируется, что эта стадия пройдет в марте 2021 года.

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"Проблема заключается в том, как сделать Кубок России знаковым событием? С одной стороны, я рад, что мы даем играть молодым футболистам, наши ребята достойно выступили в Калининграде ("Локомотив" уступил местной "Балтике" в 1/16 финала - прим. ТАСС). Но с другой стороны, Кубок России - это же наше соревнование, мы его любим", - сказал Кикнадзе.

В настоящий момент чемпионат России проводится по системе "осень - весна", сменить формат было решено перед сезоном-2011/12. "Вопрос в формировании расписания, Андрей Аршавин активно говорит о возвращении к "весне - осень". Действительно, странная история получается, у нас полтора месяца летом вылетают в никуда. Мне говорят, что я горячусь, что в один год чемпионат мира, в другой - чемпионат Европы, но тем не менее летом, в самый пик, когда хорошая погода, мы почему-то не играем", - отметил функционер.

"Для меня безразлично, заполним мы эту паузу тем, что сдвинем конец одного чемпионата на начало другого, но тогда принципиальной разницы не вижу. Два с половиной месяца отдыхаем зимой, полтора отдыхаем летом - богатые люди. И вопрос, как мы тогда к болельщикам относимся, потому что как раз тепло, комфортно, мы в это время отдыхаем на морях", - заключил Кикнадзе.

"Локомотив" является рекордсменом по количеству побед в Кубке России, железнодорожники выигрывали трофей восемь раз.

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