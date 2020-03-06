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Футбол в России

Кикнадзе четко понимает, к чему хочет привести ФК "Локомотив" к окончанию контракта

Несколько дней назад в социальных сетях появился хэштег #укик, намекающий на увольнение генерального директора из клуба

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе видит четкую цель, к которой он хочет привести команду к окончанию своего контракта в 2023 году. Такое заявление Кикнадзе сделал журналистам.

Несколько дней назад в социальных сетях появился хэштег #укик, намекающий на увольнение Кикнадзе из клуба. Похожий хэштег был популярен в социальных сетях, когда президентом "Локомотива" с 2010 по 2016 была Ольга Смородская, тогда болельщики распространяли хэштег #убик.

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"Видел эти хэштеги, пришли ребята и сказали, что тебя в один ряд со Смородской поставили, - сказал Кикнадзе. - Мне не обидно, я знаю, что делаю и делаю правильно, сейчас это единственный верный путь, я знаю, что если мы этого не сделаем, то будем в очень тяжелой ситуации, рискуем не попасть в еврокубки. Если мы хотим встать на дорогу развития, а не использования незаработанных ресурсов, то другого варианта нет. Я твердо уверен, что коллективный разум при открытом диалоге рано или поздно возобладает".

"Люди, которые заседают с семечками и попкорном на диване, имеют право на свою позицию, но насколько она оправдана и выстроена, только практика покажет. Еще раз скажу - я знаю, что делаю, у меня есть четкое понимание, к чему я хочу прийти к окончанию своего контракта в 2023 году", - заключил генеральный директор "Локомотива".

Кикнадзе стал генеральным директором железнодорожников в 2018 году. При его руководстве "Локомотив" выиграл Кубок России (2018/19), в том же сезоне он стал серебряным призером чемпионата России.

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