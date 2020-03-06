Кикнадзе: клубы доверяют президенту РПЛ Прядкину, поскольку он отстаивает их интересы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно переизбрали действующего президента лиги Сергея Прядкина на новый срок, поскольку доверяют ему и чувствуют поддержку их интересов с его стороны. Таким мнением с журналистами поделился генеральный директор московского клуба "Локомотива" Василий Кикнадзе.
5 февраля стало известно, что 16 клубов РПЛ единогласно выдвинули Прядкина кандидатом на пост президента лиги, выборы состоятся 17 марта.
"Я не вижу альтернативы Прядкину, если такая фигура появится, то надо будет смотреть на программу действий, - сказал Кикнадзе. - Работает ли Сергей Геннадьевич безгрешно? Да нет, есть, наверное, вопросы по ТВ-правам, по организации работы с болельщиками. Но Сергей Геннадьевич работает уже много-много лет, клубы его знают и доверяют ему, знают, что он готов отстаивать их интересы".
Также Кикнадзе сообщил, что "Локомотив" выступает за более четкую разработку вопроса расширения РПЛ с 16 до 18 команд. "У нас в клубе была достаточна долгая дискуссия, и ответ был однозначный - хотите 16, 18 команд, только давайте сделаем так, чтобы чемпионат был гладким, без плей-офф. Задача - увеличение международных матчей, тогда у меня встает большой вопрос - если мы хотим развивать кубок и участвовать в еврокубках, то куда это все влезет? Условно говоря, что если бы мы ушли от 18 до 16 команд, то у нас вопросов бы не было", - отметил функционер.
"Следующим вопросом стоит, а кто эти два клуба, которые могли бы добавиться? Появление нового клуба должно быть подтверждено финансовыми, организационными, инфраструктурными решениями и так далее, чтобы не оказываться в ситуации, когда команда живет в одном городе, играет в другом и рассматривает вариант переезда в третий. Я согласен, что расширением нужно плотно заниматься не раньше окончания чемпионата мира в Катаре (который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года - прим. ТАСС), потому что те последствия, которые принесет ЧМ-2022 с точки зрения календаря, еще не просчитаны до конца - это тяжелая история", - заключил Кикнадзе.
В середине января на общем собрании большинство клубов РПЛ выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны. Из 16 клубов, на данный момент выступающих в премьер-лиге, против данного формата высказались только представители петербургского "Зенита" и московского "Спартака".