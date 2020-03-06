Кикнадзе: клубы доверяют президенту РПЛ Прядкину, поскольку он отстаивает их интересы

5 февраля стало известно, что 16 клубов РПЛ единогласно выдвинули Прядкина кандидатом на пост президента лиги, выборы состоятся 17 марта.

"Я не вижу альтернативы Прядкину, если такая фигура появится, то надо будет смотреть на программу действий, - сказал Кикнадзе. - Работает ли Сергей Геннадьевич безгрешно? Да нет, есть, наверное, вопросы по ТВ-правам, по организации работы с болельщиками. Но Сергей Геннадьевич работает уже много-много лет, клубы его знают и доверяют ему, знают, что он готов отстаивать их интересы".

Также Кикнадзе сообщил, что "Локомотив" выступает за более четкую разработку вопроса расширения РПЛ с 16 до 18 команд. "У нас в клубе была достаточна долгая дискуссия, и ответ был однозначный - хотите 16, 18 команд, только давайте сделаем так, чтобы чемпионат был гладким, без плей-офф. Задача - увеличение международных матчей, тогда у меня встает большой вопрос - если мы хотим развивать кубок и участвовать в еврокубках, то куда это все влезет? Условно говоря, что если бы мы ушли от 18 до 16 команд, то у нас вопросов бы не было", - отметил функционер.