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Зимние олимпийские виды спорта

Российские сноубордисты выступят на этапах Кубка мира в Италии и Германии

Организаторы сообщили ТАСС, что пока не планируют отменять соревнования
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сборная России по сноуборду в параллельных дисциплинах примет участие в двух заключительных этапах Кубка мира, которые пройдут в Италии и Германии. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Предпоследний этап Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах сезона-2019/20 должен пройти в итальянском Ливиньо 10 марта. Организаторы сообщили ТАСС, что пока не планируют отменять соревнования, так как в регионе не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, а медико-санитарная ситуация находится под контролем. Заключительный этап Кубка мира пройдет 14 марта в немецком Винтерберге.

"Ребята будут выступать, команду командировали, итальянский и немецкий этапы у нас будут одним выездом. Запрета на проведения на соревнований не было. Организаторы и FIS [Международная федерация лыжного спорта] подтвердили, что этапы состоятся", - сообщил Тихомиров.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.

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Зимние олимпийские виды спорта
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