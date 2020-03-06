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Зимние олимпийские виды спорта

Российская биатлонистка Сливко стала второй в масс-старте на этапе Кубка IBU

Победительницей стала биатлонистка из Германии Стефани Шерер

ТАСС, 6 марта. Россиянка Виктория Сливко заняла второе место в гонке с общего старта на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Минске.

Победительницей стала биатлонистка из Германии Стефани Шерер, которая преодолела дистанцию в 12 км за 32 минуты 29,7 секунды, не совершив промахов на четырех огневых рубежах. Сливко отстала от победительницы на 26,3 секунды, совершив один промах. Третьей стала Каролин Коломбо из Франции (отставание - 37,9 секунды; 2 промаха).

Еще одна россиянка Полина Шевнина завершила гонку шестой (+47,7; 0), Анастасия Поршнева - 17-й (+1.49,5; 3), Екатерина Глазырина - 22-й (+2.28,6; 4), Валерия Васнецова - 30-й (+3.38,4; 6).

Этап Кубка IBU завершится в пятницу мужским масс-стартом.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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