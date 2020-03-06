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Лига наций

Сборная России по футболу сыграет с командой Венгрии в Будапеште на "Пушкаш-Арене"

Встреча пройдет 6 сентября
"Пушкаш-Арена" EPA-EFE/Tibor Illyes
Описание
"Пушкаш-Арена"
© EPA-EFE/Tibor Illyes

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет выездной матч Лиги наций против команды Венгрии на стадионе "Пушкаш-Арена" в Будапеште. Об этом ТАСС рассказал пресс-атташе Венгерской футбольной федерации Герго Сабо.

Сборная Венгрии стала соперником россиян по группе 3 дивизиона В Лиги наций 3 марта в результате жеребьевки, которая прошла в Амстердаме. Также соперниками команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова стали сборные Турции и Сербии. Россияне начнут выступление во втором розыгрыше турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 3 сентября матчем против сербов (место проведения игры не определено). 6 сентября состоится игра против сборной Венгрии в Будапеште.

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"Местом проведения матча между сборными Венгрии и России будет стадион "Пушкаш-Арена" в Будапеште", - сказал Сабо.

"Пушкаш-Арена" была открыта в ноябре 2019 года товарищеским матчем между сборными Венгрии и Уругвая, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Символический удар по мячу перед стартовым свистком нанес первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян. Вместимость нового стадиона в венгерской столице составляет 67215 зрителей. На нем летом 2020 года пройдут четыре матча чемпионата Европы (три встречи на групповом этапе, а также одна из игр 1/8 финала).

В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. Право сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство получат два победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).

В Лиге наций - 2020/21 сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D. Турнир призван заменить товарищеские матчи. Сборная России в сезоне-2018/19 выступала в одной группе с командами Швеции и Турции, заняла второе место и не сумела завоевать право на повышение в классе.

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Лига наций
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