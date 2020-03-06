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Зимние олимпийские виды спорта

FIS: комплекс в Красноярске для КМ по фристайлу соответствует олимпийским стандартам

Город примет этап Кубка мира по могулу и финальный этап по лыжной акробатике
Горнолыжный комплекс "Сопка" Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Горнолыжный комплекс "Сопка"
© Владимир Смирнов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Горнолыжный комплекс "Сопка" в Красноярске, где 7-8 марта пройдет этап Кубка мира по фристайлу, соответствует олимпийским стандартам. Об этом в пятницу сообщил журналистам координатор Кубка мира по фристайлу Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джо Фитцджеральд.

Красноярск примет этап Кубка мира по могулу и финальный этап по лыжной акробатике.

"За время моей карьеры мне довелось организовывать четыре или даже пять олимпийских турниров. Объект [горнолыжный комплекс "Сопка"], на котором мы сейчас находимся, соответствует высочайшим международным стандартам, можно сказать, он полностью удовлетворяет олимпийским требованиям", - сказал Фитцджеральд.

По словам первого вице-губернатора - председателя правительства края Юрия Лапшина, проведение таких соревнований в Красноярске - не только загрузка объектов Всемирной зимней Универсиады, которая прошла год назад, но и "возможность нанести Красноярск на мировую спортивную карту как центр зимних видов спорта".

Как сообщил руководитель региональной Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов Максим Уразов, в соревнованиях примут участие более 130 спортсменов из 15 стран мира. "Это топовые спортсмены", - добавил он.

О месте проведения соревнований

Кластер "Сопка" - это комплекс спортивных сооружений, состоящий из семи объектов и предназначенный для соревнований по сноуборду и фристайлу. В 2020 году объект планируется передать из региональной в федеральную собственность.

Универсиада проходила в Красноярске с 2 по 12 марта. К Студенческим играм в Красноярске было построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

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Зимние олимпийские виды спорта
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