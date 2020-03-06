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Хоккей с мячом

Сборная Венгрии стала победителем дивизиона B чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске

В финальном матче венгерская команда одержала победу над украинцами со счетом 4:1

ИРКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Сборная Венгрии выиграла дивизион B чемпионата мира по хоккею с мячом. Матчи дивизиона В прошли в Иркутске и Шелехове (Иркутская область).

В финальном матче сборная Венгрии одержала победу над командой Украины со счетом 4:1. Венгерская команда на следующем чемпионате мира сыграет в дивизионе А, в котором выступает, в частности, команда России.

Матчи дивизиона B чемпионата мира проходили с 1 по 6 марта. В этом дивизионе играли команды Венгрии, Латвии, Монголии, Нидерландов, Сомали, Словакии, Украины, Чехии, Швейцарии, Японии. Команда из Китая снялась с турнира из-за вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом, а команда Великобритании не смогла приехать из-за связанных с выходом страны из Европейского союза сложностей с оформлением документов. Вход на матчи дивизиона В был бесплатным.

Турнир среди команд дивизиона A пройдет с 29 марта по 5 апреля в крытом ледовом дворце "Байкал", строительство которого завершается в Иркутске. В группе А сыграют команды России, Швеции, Финляндии и Казахстана, в группе В - команды Норвегии, США, Германии и Эстонии. Две сильнейшие сборные из группы А выйдут в полуфинал, третья и четвертая команда группы начнут выступление в плей-офф с четвертьфинальной стадии.

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Хоккей с мячом
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