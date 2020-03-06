РПЛ не рассматривает возможность отмены предматчевых рукопожатий

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) не планирует отказываться от церемонии рукопожатий перед началом игр ближайших туров Тинькофф - РПЛ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

В четверг руководство чемпионата Англии по футболу приняло решение в качестве мер предосторожности по распространению коронавируса с 29-го тура запретить футболистам и другим официальным участникам матчей обмениваться рукопожатиями. Ранее на аналогичный шаг пошли в чемпионатах Франции, Шотландии и других зарубежных лигах.

На вопрос о том, рассматривает ли премьер-лига возможность отказа от предматчевых рукопожатий участниками встреч, в пресс-службе РПЛ ответили отрицательно. "Есть прописанная процедура встречи команд. Премьер-лига может вносить правки в технический регламент, если посчитает необходимым", - пояснили в пресс-службе лиги.

Процедура встречи команд прописана в статье 4 технического регламента Российской премьер-лиги. В четвертом параграфе данной статьи указано, что "после приветствия зрителей команда гостей начинает рукопожатие с судьями матча и игроками команды хозяев. После этого команда хозяев начинает рукопожатие с судьями матча".

С 7 по 9 марта в чемпионате России будут сыграны матчи 21-го тура. В субботу состоятся игры "Оренбург" - "Арсенал" (Тула) и "Динамо" (Москва) - "Тамбов", в воскресенье - "Рубин" (Казань) - "Крылья Советов" (Самара), "Сочи" - "Урал" (Екатеринбург) и "Локомотив" (Москва) - "Ахмат" (Грозный). В понедельник программу тура закроют еще три встречи: "Ростов" - ЦСКА (Москва), "Спартак" (Москва) - "Краснодар" и "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Уфа".

О вспышке коронавируса

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

По состоянию на 6 марта на территории России зарегистрирован один факт заражения у гражданина РФ. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10 тыс., свыше 200 человек умерли.