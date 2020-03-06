Российский биатлонист Томшин занял третье место в масс-старте на этапе Кубка IBU

ТАСС, 6 марта. Россиянин Василий Томшин стал третьим в гонке с общего старта на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Минске.

Выиграл гонку норвежец Сиверт Гутторм Баккен, который преодолел дистанцию в 15 км за 38 минут 26,8 секунды и совершил один промах. Вторым стал его соотечественник Ларс Биркеланд (отставание - 20,5 секунды; 2 промаха). Томшин уступил победителю 34,1 секунды, совершив два промаха.

Еще один россиянин Кирилл Стрельцов стал четвертым (+41,4; 2), Антон Бабиков - седьмым (+1.05,8; 2), Дмитрий Иванов - 11-м (+1.43,8; 4).