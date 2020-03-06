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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Адвокат Логинова убежден, что без новых доказательств уголовное дело закроют до суда

Ранее Россия выразила Италии официальный протест в связи с обыском, который был проведен в гостиничном номере спортсмена в Антхольце
Александр Логинов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Логинов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Адвокат российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича Йоханн Цёггелер считает, что возбужденное в Италии против его клиентов уголовное дело будет закрыто после завершения следствия, если в нем не появится новых доказательств. Об этом он заявил ТАСС.

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В пятницу Россия выразила Италии официальный протест в связи с обыском, который был проведен в гостиничном номере Логинова в Антхольце, где проходил чемпионат мира по биатлону.

"Дело до сих пор открыто, думаю, изъятые предметы (смартфоны, ноутбук и пр.) будут проанализированы. Но прокуратура до сих пор не предприняла никаких действий, - сообщил Цёггелер. - Пока нет никаких доказательств, я уверен, что дело будет закрыто после следствия (дознания). Но нам нужно набраться терпения".

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Основанием для обыска стала поступившая от исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен информация о том, что Касперович находится на чемпионате мира по чужой аккредитации. Поскольку шесть лет назад спортсмен был пойман на допинге, действия тренера вызвали у международной федерации подозрения. Распространение допинга в Италии уголовно наказуемо.

По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира - масс-старте. На турнире, который завершился 23 февраля, 28-летний российский спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Теги
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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