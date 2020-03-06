Адвокат Логинова убежден, что без новых доказательств уголовное дело закроют до суда

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Адвокат российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича Йоханн Цёггелер считает, что возбужденное в Италии против его клиентов уголовное дело будет закрыто после завершения следствия, если в нем не появится новых доказательств. Об этом он заявил ТАСС.

Пихлер считает ненормальным, что полиция провела обыски в номере у Логинова во время ЧМ

В пятницу Россия выразила Италии официальный протест в связи с обыском, который был проведен в гостиничном номере Логинова в Антхольце, где проходил чемпионат мира по биатлону.

"Дело до сих пор открыто, думаю, изъятые предметы (смартфоны, ноутбук и пр.) будут проанализированы. Но прокуратура до сих пор не предприняла никаких действий, - сообщил Цёггелер. - Пока нет никаких доказательств, я уверен, что дело будет закрыто после следствия (дознания). Но нам нужно набраться терпения".