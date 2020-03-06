Место проведения матча Кубка России "Шинник" - "Урал" будет определено 9 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Решение о месте проведения матча 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" будет принято 9 марта. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора ярославского клуба Валерий Фролов.
Матч между "Шинником" и "Уралом" должен был состояться 4 марта, но из-за состояния газона на стадионе в Ярославле был перенесен. В тот же день президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на то, что встреча состоится 18 марта. Она может пройти как на стадионе "Шинника", так и на другой арене.
"Пока не определились с местом проведения, в понедельник будет окончательное решение, - сказал Фролов. - Сейчас ждем решения от "Урала". Рассчитываем ли, что игра пройдет в Ярославле? Как РФС решит, так и будет - может быть, в Химках".
"Что касается даты, это будет или 18 марта, или позднее. Это они будут решать. Опять же, с согласия "Урала", - добавил собеседник агентства.
Победитель матча между "Шинником" и "Уралом" в 1/2 финала Олимп - Кубка России встретится с подмосковными "Химками", которые в четверг на "Арене-Химки" со счетом 5:1 обыграли московское "Торпедо". Встреча запланирована на 23 апреля.