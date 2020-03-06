Тренер Носов: Красноярский край усилит свои позиции в сборной России по фристайлу

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Спортсмены из Красноярского края усилят свои позиции в составе сборной России по фристайлу. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил главный тренер национальной сборной Михаил Носов.

Красноярск примет этап Кубка мира по могулу и финальный этап по лыжной акробатике, которые состоятся 7-8 марта. Соревнования пройдут на горнолыжном комплексе "Сопка", построенном специально к Всемирной зимней Универсиаде в марте 2019 года.

"Необходимыми составляющими для развития этого вида спорта являются наличие объекта, кадров и соответствующее финансирование, все это есть в Красноярске. Поэтому я думаю, что Красноярский край должен в последующие годы усилить свои позиции в составе сборной России и на международной арене", - подчеркнул Носов. Он добавил, что регион имеет давние традиции во фристайле.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной объявил состав национальной команды на этапах Кубка мира в Красноярске. В лыжной акробатике в Красноярске от сборной России выступят Софья Алексеева, Павел Кротов, Артем Потапов, Сергей Семенов, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года Илья Буров, а также его брат, чемпион мира Максим Буров. В парном могуле российскую команду представят Елизавета Безгодова, Анна Герасимова, Светлана Иванова, Виктория Лазаренко, Анна Нефедова, Екатерина Огнева, Анастасия Первушина, Анастасия Смирнова, Михаил Алейников, Дмитрий Колесников, Максим Кудрявцев, Антон Латышев, Алексей Лыжин, Никита Новицкий, Никита Паркачев и Вячеслав Цветков.