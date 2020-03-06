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Футбол в России

Начало женского чемпионата России по футболу может быть перенесено

Директор клуба "Рязань-ВДВ" Светлана Подоль сообщила, что начать турнир в конце марта РФС решил по инициативе главного тренера сборной страны Елены Фоминой

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Старт женского чемпионата России может быть перенесен в случае, если футболисток сборной России закроют на карантин, связанный с коронавирусом. Об этом ТАСС рассказала директор клуба "Рязань-ВДВ" Светлана Подоль.

Чемпионат России по футболу среди женских команд должен начаться 29 марта. В четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию. Прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней. Женская сборная России в пятницу проведет в гостях отборочный матч чемпионата Европы 2021 года с командой Косова, а женская молодежная команда России со 2 по 11 марта проводит тренировочный сбор в испанской Марбелье.

"Нас никто не уведомлял о возможном карантине, Российский футбольный союз (РФС) с нами не связывался по этой ситуации, никакой информации не поступало. У нас на 29 марта назначен старт чемпионата, плюс все команды едут на сборы, которые уже оплачены. Но если у нас только одна "сборница", то у "Локомотива" в сборной полкоманды (семь футболисток), и как они будут их закрывать на карантин, я не представляю. Тогда надо будет сдвигать сроки чемпионата", - сказала Подоль.

Директор клуба "Рязань-ВДВ" сообщила, что начать чемпионат России в конце марта РФС решил по инициативе главного тренера сборной страны Елены Фоминой. "Если президент РФС Александр Дюков решит перенести сроки начала первенства, то так и будет. Мы просили, чтобы начинался чемпионат в апреле, но решили начать в конце марта якобы для того, чтобы "сборницы" получили игровую практику перед матчами национальной команды. Мы, руководители клубов, были против, я считаю, что надо начинать чемпионат где-то в середине апреля, как это было в прошлые годы", - рассказала Подоль.

"Календарь сборной позволяет это сделать. Нас и так поставили в жесткие рамки, мы еще не провели вторые сборы, а чемпионат скоро начинается. Все рассчитывали, что чемпионат будет стартовать в апреле, а нам подкинули такой сюрприз. Если сейчас "сборниц" посадят на карантин, то начало чемпионата будет сорвано, потому что в "Локомотиве" некому будет играть", - добавила она.

В составе "Рязани-ВДВ" одна футболистка вызвана в национальную сборную и две - в молодежную. "Мы не готовы к тому, что можем лишиться своих футболисток на две недели. И не только мы, потому что в "Локомотиве" и ЦСКА очень много "сборниц". И я не думаю, что их очень захотят запереть на карантин", - заключила директор команды.

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