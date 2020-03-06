{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Урал" не готов проводить матч Кубка России против "Шинника" за пределами Екатеринбурга

Матч должен был состояться 4 марта в Ярославле и был перенесен из-за неудовлетворительного состояния газона, теперь он запланирован на 18 марта, место проведения будет определено 9 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Урал" не готово проводить матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу против ярославского "Шинника" на выезде. Об этом ТАСС заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

На эту тему

Матч между "Шинником" и "Уралом" должен был состояться 4 марта, но из-за состояния газона на стадионе в Ярославле был перенесен. В тот же день президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на то, что встреча состоится 18 марта на стадионе в Ярославле или в другом городе, если арена "Шинника" не будет готова. 6 марта заместитель генерального директора ярославцев Валерий Фролов сообщил ТАСС, что решение о месте проведения перенесенного четвертьфинала будет принято 9 марта.

"Решение еще не принято, его принимает РФС, - сказал Иванов. - Дату мы видели, сказали, что вроде как 18 марта, но где и когда, как нам будут компенсировать расходы, мы пока не знаем. Мы никуда не готовы ехать, уже съездили и потеряли три дня времени. У нас чемпионат идет, а нас взяли и так опустили, никто не проверил это поле".

После того, как встреча с "Шинником" была перенесена, "Урал" заявил о намерении обратиться в РФС по вопросу компенсации затрат болельщиков, приехавших в Ярославль. В тот же день президент "Урала" сообщил о том, что клуб готов принять игру 1/4 финала кубка страны в Екатеринбурге.

Победитель матча между "Шинником" и "Уралом" в 1/2 финала Олимп - Кубка России встретится с подмосковными "Химками", которые в четверг на "Арене-Химки" со счетом 5:1 обыграли московское "Торпедо". Встреча запланирована на 23 апреля.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Матч 27-го тура ФНЛ между "Шинником" и "Ротором" пройдет на "Арене-Химки"
Встреча состоится 15 марта, начало матча в 16:00 мск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС