"Урал" не готов проводить матч Кубка России против "Шинника" за пределами Екатеринбурга

Матч между "Шинником" и "Уралом" должен был состояться 4 марта, но из-за состояния газона на стадионе в Ярославле был перенесен. В тот же день президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на то, что встреча состоится 18 марта на стадионе в Ярославле или в другом городе, если арена "Шинника" не будет готова. 6 марта заместитель генерального директора ярославцев Валерий Фролов сообщил ТАСС, что решение о месте проведения перенесенного четвертьфинала будет принято 9 марта.

"Решение еще не принято, его принимает РФС, - сказал Иванов. - Дату мы видели, сказали, что вроде как 18 марта, но где и когда, как нам будут компенсировать расходы, мы пока не знаем. Мы никуда не готовы ехать, уже съездили и потеряли три дня времени. У нас чемпионат идет, а нас взяли и так опустили, никто не проверил это поле".

После того, как встреча с "Шинником" была перенесена, "Урал" заявил о намерении обратиться в РФС по вопросу компенсации затрат болельщиков, приехавших в Ярославль. В тот же день президент "Урала" сообщил о том, что клуб готов принять игру 1/4 финала кубка страны в Екатеринбурге.

Победитель матча между "Шинником" и "Уралом" в 1/2 финала Олимп - Кубка России встретится с подмосковными "Химками", которые в четверг на "Арене-Химки" со счетом 5:1 обыграли московское "Торпедо". Встреча запланирована на 23 апреля.