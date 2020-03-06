Турецкая футбольная федерация до июля назовет место проведения матча со сборной России

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Турецкая футбольная федерация определится с местом проведения домашнего матча Лиги наций национальной команды против сборной России до июля 2020 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе организации Туркер Тозар.

"В соответствии с регламентом Лиги наций ассоциации-члены должны сообщать УЕФА о местах проведения матчей не менее чем за 120 дней до даты игры, - сказал Тозар. - Поскольку данный матч будет сыгран в ноябре 2020 года, у нас есть время до июля, чтобы утвердить место проведения".

Сборная Турции стала соперником россиян по группе 3 дивизиона В Лиги наций в результате жеребьевки, которая прошла 3 марта в Амстердаме. Также соперниками команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова стали сборные Сербии и Венгрии. Россияне начнут выступление во втором сезоне турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сентябре матчами против сербов (3 сентября, дома, место не определено) и венгров (6 сентября, в гостях, Будапешт, "Пушкаш-Арена"). Игры против сборной Турции запланированы на 9 октября (дома, место не определено) и 14 ноября.

Сборные России и Турции провели шесть матчей, четыре из них завершились победами россиян, еще в двух была зафиксирована ничья. Последние игры между этими командами состоялись осенью 2018 года в первом сезоне Лиги наций. Тогда команда Станислава Черчесова одержала две победы (2:1 - на выезде, 2:0 - дома).

В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. Право сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство получат два победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).

В Лиге наций сезона-2020/21 сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D. Турнир призван заменить товарищеские матчи. Сборная России в сезоне-2018/19 выступала в одной группе с командами Швеции и Турции, заняла второе место и не сумела завоевать право на повышение в классе.