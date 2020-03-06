Тренер Бабикова объяснил плохой готовностью лыж результат биатлониста на Кубке IBU

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Бабиков по причине плохой готовности лыж не смог бороться за высокие места на заключительном в сезоне этапе Кубка IBU, который прошел в Белоруссии. Об этом ТАСС заявил личный тренер спортсмена Виктор Никитин.

В пятницу в гонке с общего старта на 15 км Бабиков с двумя промахами занял седьмое место. Лучшим из россиян стал Василий Томшин (третье место). Гонку выиграл норвежец Сиверт Гутторм Баккен, допустивший один промах. Вторым стал его соотечественник Ларс Биркеланд (отставание - 20,5 секунды; 2 промаха).

"Антон готов хорошо, но лыжи - ноль. Это все, что я могу сказать по этому поводу, - сказал Никитин. - Наши работают ногам, но лыжи не едут, а все потому, что весь сервис забрали на этап Кубка мира в Нове-Место. Денег на все нет, вот нас норвежцы и наказывают".

Ранее на этапе в Белоруссии прошли две спринтерские гонки. В первой Бабиков занял 35-е место, во второй - 19-е.

Для чемпиона мира 2017 года в эстафете этот международный старт стал первым после длительного перерыва. Бабиков, который не отобрался в сборную России перед началом сезона, благодаря личной квоте выступил на первом в сезоне этапе Кубка мира, однако после выступал только на внутрироссийских соревнованиях.

В прошлом сезоне Бабиков занял первое место в общем зачете Кубка IBU.