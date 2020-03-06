РУСАДА не намерено ослаблять допинг-контроль, несмотря на угрозу коронавируса

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено продолжить реализацию программы тестирования без каких-либо ограничений в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сложившейся в мире из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в обращении РУСАДА к спортсменам, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

"В связи с участившимися сообщениями в СМИ о распространении коронавируса РУСАДА сообщает, что продолжает реализацию программы тестирования в штатном режиме без каких-либо ограничений, - говорится в обращении. - Все спортсмены, на которых распространяется действие Всемирного антидопингового кодекса и Общероссийских антидопинговых правил, могут быть выбраны для прохождения процедуры допинг-контроля в любое время и в любом месте".