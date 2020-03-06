РУСАДА не намерено ослаблять допинг-контроль, несмотря на угрозу коронавируса

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено продолжить реализацию программы тестирования без каких-либо ограничений в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сложившейся в мире из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в обращении РУСАДА к спортсменам, оказавшемся в распоряжении ТАСС.
"В связи с участившимися сообщениями в СМИ о распространении коронавируса РУСАДА сообщает, что продолжает реализацию программы тестирования в штатном режиме без каких-либо ограничений, - говорится в обращении. - Все спортсмены, на которых распространяется действие Всемирного антидопингового кодекса и Общероссийских антидопинговых правил, могут быть выбраны для прохождения процедуры допинг-контроля в любое время и в любом месте".
РУСАДА также обращает внимание спортсменов, включенных в международные пулы тестирования, на необходимость ознакомления с официальными заявлениями соответствующей международной спортивной федерации и/или антидопинговой организации по вопросам предоставления дополнительной информации в личном профиле ADAMS, вызванной распространением коронавируса.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.