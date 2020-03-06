РФС запросил у Молдавской федерации футбола 300 билетов на мартовский матч сборных

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) обратился в Молдавскую федерацию футбола с просьбой выделить 300 билетов для болельщиков на товарищеский матч между сборными России и Молдавии, который пройдет в марте в Кишиневе. Об этом ТАСС сообщил начальник департамента по связям с общественностью молдавской федерации Александр Греку.

Игра между сборными Молдавии и России должна пройти 31 марта в Кишиневе на стадионе "Зимбру", вместимость которого составляет 10,5 тыс. зрителей. Арена является домашней для одноименного клуба и национальной команды. Начало игры запланировано на 21:45 мск.

"Билеты на матч между сборными Молдавии и России поступят в продажу только завтра. РФС попросил выделить 300 билетов", - сказал Греку.

Также Греку подтвердил, что, несмотря на распространение коронавируса, планы Молдавской федерации футбола по проведению матча по сравнению с февралем не изменились. "Пока не было никаких разговоров о том, что матч может быть отменен. Не знаю, как будет в будущем, но пока этот вопрос даже не обсуждался", - отметил собеседник агентства.

Предстоящая встреча пройдет в рамках подготовки команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова к чемпионату Европы 2020 года. До начала турнира сборная России в общей сложности проведет четыре матча. Помимо игры с командой Молдавии, у россиян запланированы выездные товарищеские матчи со шведами (28 марта) и поляками (2 июня), а также домашняя контрольная встреча с сербами (6 июня).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.