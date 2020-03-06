{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС запросил у Молдавской федерации футбола 300 билетов на мартовский матч сборных

Игра должна пройти 31 марта в Кишиневе на стадионе "Зимбру"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) обратился в Молдавскую федерацию футбола с просьбой выделить 300 билетов для болельщиков на товарищеский матч между сборными России и Молдавии, который пройдет в марте в Кишиневе. Об этом ТАСС сообщил начальник департамента по связям с общественностью молдавской федерации Александр Греку.

Игра между сборными Молдавии и России должна пройти 31 марта в Кишиневе на стадионе "Зимбру", вместимость которого составляет 10,5 тыс. зрителей. Арена является домашней для одноименного клуба и национальной команды. Начало игры запланировано на 21:45 мск.

"Билеты на матч между сборными Молдавии и России поступят в продажу только завтра. РФС попросил выделить 300 билетов", - сказал Греку.

Также Греку подтвердил, что, несмотря на распространение коронавируса, планы Молдавской федерации футбола по проведению матча по сравнению с февралем не изменились. "Пока не было никаких разговоров о том, что матч может быть отменен. Не знаю, как будет в будущем, но пока этот вопрос даже не обсуждался", - отметил собеседник агентства.

Предстоящая встреча пройдет в рамках подготовки команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова к чемпионату Европы 2020 года. До начала турнира сборная России в общей сложности проведет четыре матча. Помимо игры с командой Молдавии, у россиян запланированы выездные товарищеские матчи со шведами (28 марта) и поляками (2 июня), а также домашняя контрольная встреча с сербами (6 июня).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
УЕФА намерен увеличить ширину линии определения офсайда в следующем сезоне
Новые правила определения офсайда могут вступить в силу в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС