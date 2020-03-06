УЕФА намерен увеличить ширину линии определения офсайда в следующем сезоне

ТАСС, 6 марта. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что необходимо увеличить ширину линии, по которой определяют положение "вне игры". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

Предполагается, что новые правила офсайда будут применяться в следующем сезоне в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"Офсайд в один сантиметр - это не офсайд, - сказал Чеферин. - Смысл правила не в этом, и это не должно быть причиной вмешательства в игру VAR [системы видеоассистента рефери]. Нам нужно использовать более широкие линии офсайда, сейчас они рисуются субъективно, один сантиметр может испортить команде весь сезон".

"Правила определения игры рукой также являются проблемой, и пока я не знаю, как ее решить. Существует много вопросов, которые мы постоянно обсуждаем с судьями", - добавил Чеферин.

Обсуждение возможных изменений правил состоится во время генеральной ассамблеи УЕФА, которая пройдет 30-31 марта в Будапеште.