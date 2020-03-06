Евгений Устюгов подал апелляцию в CAS на решение IBU о дисквалификации

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Евгений Устюгов подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсмена Алексей Панич.

Устюгов завершил карьеру по окончании сезона-2013/14.

"Олимпийский чемпион Евгений Устюгов подал жалобу в CAS на решение IBU о дисквалификации. Напомню, что 13 февраля Евгений Устюгов был признан IBU виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на два года", - сказал Панич.

Устюгов решением IBU от 13 февраля был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, на этот период приходится его победа на Олимпиаде в Сочи в составе российской эстафетной четверки. Ранее спортсмен сообщил, что обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией. Если CAS не примет сторону Устюгова, то он лишится золотой медали Олимпиады в Сочи вместе с партнерами по команде Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым, а сборная России потеряет победу в неофициальном командном зачете Игр.

В четверг стало известно, что апелляцию на свою двухлетнюю дисквалификацию подала Светлана Слепцова.

Устюгову 34 года, он является Олимпийским чемпионом 2010 года в масс-старте и бронзовым призером Игр в Ванкувере в эстафете. Также в его активе две серебряные медали чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске.