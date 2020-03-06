Чемпионат мира по полумарафону в Польше перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 6 марта. Чемпионат мира по полумарафону в польской Гдыне перенесен с марта на октябрь из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба World Athletics.

Турнир был запланирован на 29 марта.

"Мы договорились с мэром Гдыни и организаторами чемпионата отложить это мероприятие до октября из-за сохраняющейся неопределенности, вызванной распространением нового коронавируса на международном уровне. В первую очередь мы должны думать о здоровье спортсменов и зрителей", - говорится в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Польше выявлен один случай заражения.