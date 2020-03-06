Министерство спорта РФ обеспокоено ситуацией с коронавирусом

"Министерство спорта обеспокоено данной ситуацией, мы руководствуемся рекомендациями, в том числе с точки зрения безопасности наших граждан и гостей, которые прибывают. Эта ситуация находится в зоне пристального внимания Минспорта, мы взаимодействуем со штабом при правительстве и Роспотребнадзором", - сказал Матыцин.

В пятницу в Москве прошло заседание штаба по подготовке сборных команд к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

"Мы направим обращение в адрес штаба (столичный оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом - прим. ТАСС), чтобы разъяснить порядок участия российских спортсменов в международных соревнованиях и их проведения на территории России. Необходимо защитить здоровье спортсменов, а также минимизировать риски срыва международного календаря", - добавил он.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии.

Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.