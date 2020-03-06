{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Министерство спорта РФ обеспокоено ситуацией с коронавирусом

Министр спорта Олег Матыцин отметил, что ведомство взаимодействует со штабом при правительстве и Роспотребнадзором
Министр спорта Олег Матыцин Михаил Александров/ТАСС
Описание
Министр спорта Олег Матыцин
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ выразило обеспокоенность в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщил министр спорта Олег Матыцин.

На эту тему
Матыцин заявил, что есть проблемы взаимодействия ряда зимних федераций с международными

В пятницу в Москве прошло заседание штаба по подготовке сборных команд к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

"Министерство спорта обеспокоено данной ситуацией, мы руководствуемся рекомендациями, в том числе с точки зрения безопасности наших граждан и гостей, которые прибывают. Эта ситуация находится в зоне пристального внимания Минспорта, мы взаимодействуем со штабом при правительстве и Роспотребнадзором", - сказал Матыцин.

На эту тему
Матыцин заявил, что взаимодействие с представителями бизнеса важно для развития спорта

"Мы направим обращение в адрес штаба (столичный оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом - прим. ТАСС), чтобы разъяснить порядок участия российских спортсменов в международных соревнованиях и их проведения на территории России. Необходимо защитить здоровье спортсменов, а также минимизировать риски срыва международного календаря", - добавил он.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии.

Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Матыцин: результаты россиян в зимних видах дают надежду на хорошее выступление на ОИ-2022
Министр спорта отметил, что подготовка к Играм идет по плану
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС