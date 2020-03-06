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КХЛ

Матыцин планирует обсудить потолок зарплат в КХЛ с представителями лиги и ФХР

Министр спорта выработает позицию на этот счет только после обсуждения вопроса со всеми сторонами

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин намерен встретиться с представителями Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по вопросу максимальной величины зарплатной ведомости клубов КХЛ. Об этом он рассказал журналистам после заседания штаба по подготовке к Олимпийским играм 2022 года.

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Со следующего сезона в КХЛ начнет действовать жесткий (без возможности превышения) потолок зарплат в 900 млн рублей. Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил ТАСС, что потолок необходимо увеличить до 1,3 млрд рублей в интересах сборной, чтобы не происходило "размазывания" ведущих хоккеистов по разным клубам.

"Мы еще не встречались, не обсуждали этот вопрос, но мы планируем это сделать. Я сторонник того, чтобы вырабатывать позицию в диалоге, как минимум выслушав предложения всех сторон, и затем принять то решение, которое, с одной стороны, защищало бы спортсменов, а с другой стороны - обеспечивало развитие вида спорта", - сказал Матыцин.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту РФ вместе с ФХР и КХЛ разработать программу по сокращению количества игроков, уезжающих за океан.

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичЧернышенко, Дмитрий НиколаевичМатыцин, Олег Васильевич
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