Конькобежец Кулижников не выступит в финале Кубка мира

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье и пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях российский конькобежец Павел Кулижников снялся с финала Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил отец спортсмена Александр Кулижников.

Турнир пройдет в Херенвене (Нидерланды) 7-8 марта. В конце февраля россиянин выступал на чемпионате мира в спринтерском многоборье в норвежском Хамаре, но снялся с соревнований из-за плохого самочувствия.

"Знал, что Павел не побежит, но из-за чего, точно, не скажу. Решение было принято заранее совместно с тренерским штабом", - сказал Кулижников-старший.

В нынешнем году Кулижников завоевал золото на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити на дистанциях 500 и 1000 м, а также на тех же дистанциях и в командном спринте на чемпионате Европы в Херенвене.