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Зимние олимпийские виды спорта

Матыцин: результаты россиян в зимних видах дают надежду на хорошее выступление на ОИ-2022

Министр спорта отметил, что подготовка к Играм идет по плану

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что результаты российских спортсменов в зимних видах спорта в нынешнем сезоне вселяют надежду на хорошее выступление на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом Матыцин рассказал журналистам после заседания штаба по подготовке к Олимпиаде-2022.

"Процесс подготовки [к Олимпиаде-2022] идет в соответствии с программами. Мы можем с удовлетворением сказать, что наши медали в фигурном катании, в санном и конькобежном спорте, в бобслее увеличивают надежду на хорошие перспективы выступления нашей команды в Пекине", - сказал Матыцин.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Теги
Зимние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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