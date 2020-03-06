Международная шахматная федерация перенесла три турнира в Греции из-за коронавируса

ТАСС, 6 марта. Чемпионат мира по рапиду и блицу среди кадетов и юниоров (12-16 апреля), чемпионат мира по шахматам среди любителей (2-12 апреля) и чемпионат Европы среди школьников (2-12 апреля) перенесены из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Все турниры должны были пройти в Греции. Предварительно соревнования перенесены на июнь, точные даты будут объявлены позднее.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Дании выявлено 45 случаев заражения.