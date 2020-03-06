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НХЛ

Умер рекордсмен по количеству побед в Кубке Стэнли Анри Ришар

Ему было 84 года
Анри Ришар AP Photo
Описание
Анри Ришар
© AP Photo

ТАСС, 6 марта. Одиннадцатикратный победитель Кубка Стэнли канадец Анри Ришар умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль".

"В "Монреале" опечалены тем, что сегодня утром скончалась одна из величайших легенд клуба - Анри Ришар. Наши искренние соболезнования семье", - говорится в сообщении.

Ришар всю карьеру провел в "Монреале", с клубом он 11 раз становился победителем Кубка Стэнли, что является рекордом. Девять раз принимал участие в Матче звезд лиги, в 1979 году был введен в Зал хоккейной славы. Номер, под которым выступал Ришар (16), в 1975 году "Монреалем" был выведен из обращения. Родным братом Анри Ришара является Морис Ришар, в честь которого названа награда, вручаемая лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

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