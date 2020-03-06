Двоюродный брат футболиста "Ливерпуля" погиб в автокатастрофе в Гвинее

ТАСС, 6 марта. Двоюродный брат полузащитника английского футбольного клуба "Ливерпуль" Наби Кейта погиб в автокатастрофе в Гвинее. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанский телеканал La Sexta.

По информации телеканала, автобус с футбольной командой, за которую выступал Альмами Кейта, попал в аварию, в результате которой погибли девять футболистов, в том числе и двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля". Помимо этого, пострадали 18 человек, 17 из которых получили серьезные травмы.

"Мы были на спуске, когда тормоза не сработали. Там было три поворота, на третьем водитель потерял контроль над управлением. В итоге мы врезались в дерево", - сказал тренер команды после аварии.

Авария произошла, когда команда направлялась на игру второго дивизиона Гвинеи.