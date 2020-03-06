ВОЗ и спортивные федерации обсудили возможность проведения ОИ-2020 без зрителей

ТАСС, 6 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсудила со спортивными федерациями вариант проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета New York Times ("Нью-Йорк таймс").

По информации источника, между сторонами прошла телефонная конференция, которая длилась два часа. В ходе конференции стороны обсудили различные сценарии проведения турнира. Сообщается, что было предложено провести соревнования без зрителей.

Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) постановил, что предстоящие летние Игры пройдут в установленные ранее сроки - с 24 июля по 9 августа. В среду после заседания исполкома президент МОК Томас Бах обратился к спортсменам с призывом продолжать готовиться к Играм, несмотря на распространение коронавируса.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии.

Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.