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Кризис в российской легкой атлетике

Президиум ВФЛА избрал вице-президентов организации

Ими стали Алексей Плотников, Эдуард Безуглов и Станислав Бирюков

ТАСС, 6 марта. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) избрал Алексея Плотникова первым вице-президентом организации. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

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Заседание президиума прошло в пятницу в Олимпийском комитете России. Вице-президентами были избраны Эдуард Безуглов и Станислав Бирюков.

Также в ходе заседания президиума была утверждена структура ВФЛА и выбраны руководители комитетов и комиссий организации. Президент ВФЛА Евгений Юрченко был избран руководителем главного тренерского совета, Безуглов стал главой антидопингового комитета, а также медицинской комиссии.

28 февраля был избран новый президент ВФЛА, а также сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт восстановил госаккредитацию ВФЛА, которая была приостановлена 31 января.

Теги
Кризис в российской легкой атлетикеЮрченко, Евгений Валерьевич
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