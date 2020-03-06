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Кризис в российской легкой атлетике

ВФЛА отозвала лицензии у трех тренеров

Алексей Десинов, Сергей Попов и Ирина Ерохина лишились лицензий на пять лет

ТАСС, 6 марта. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) принял решение отозвать тренерские лицензии у трех специалистов. Заседание президиума ВФЛА прошло в пятницу в Олимпийском комитете России (ОКР).

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Тренерские лицензии на пять лет отозваны у Алексея Десинова (тренер по спортивной ходьбе, Мордовия, спортсмены: Сергей Бакулин, Алексей Барцайкин, Станислав Емельянов, Мария Пономарева), Сергея Попова (тренер по выносливости, Пермский край, спортсмены: Татьяна Фирова, Екатерина Шармина, Андрей Белоконь) и Ирины Ерохиной (тренер по спортивной ходьбе, Мордовия, спортсмены: Светлана Васильева, Александр Иванов, Екатерина Рыжова).

"Хотел бы подчеркнуть, что мы ужесточили меры по отзыву тренерских лицензий, - сказал президент ВФЛА Евгений Юрченко. - Сегодня решением ВФЛА мы отозвали лицензии у трех тренеров на пять лет. Отмечу, что ранее лицензии отзывались федерацией только на один год".

Согласно положению ВФЛА, специалисты без лицензии не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований, а также не могут быть указаны в протоколах соревнований.

Решение о лишении тренеров лицензий принято в русле мер по восстановлению членства ВФЛА в международной ассоциации (World Athletics). Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2017-2019 годах ряду российских легкоатлетов разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В ноябре 2019 года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на участие в международных соревнованиях.

Теги
Кризис в российской легкой атлетикеЮрченко, Евгений Валерьевич
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