ВФЛА отозвала лицензии у трех тренеров

Тренерские лицензии на пять лет отозваны у Алексея Десинова (тренер по спортивной ходьбе, Мордовия, спортсмены: Сергей Бакулин, Алексей Барцайкин, Станислав Емельянов, Мария Пономарева), Сергея Попова (тренер по выносливости, Пермский край, спортсмены: Татьяна Фирова, Екатерина Шармина, Андрей Белоконь) и Ирины Ерохиной (тренер по спортивной ходьбе, Мордовия, спортсмены: Светлана Васильева, Александр Иванов, Екатерина Рыжова).

"Хотел бы подчеркнуть, что мы ужесточили меры по отзыву тренерских лицензий, - сказал президент ВФЛА Евгений Юрченко. - Сегодня решением ВФЛА мы отозвали лицензии у трех тренеров на пять лет. Отмечу, что ранее лицензии отзывались федерацией только на один год".

Согласно положению ВФЛА, специалисты без лицензии не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований, а также не могут быть указаны в протоколах соревнований.

Решение о лишении тренеров лицензий принято в русле мер по восстановлению членства ВФЛА в международной ассоциации (World Athletics). Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2017-2019 годах ряду российских легкоатлетов разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В ноябре 2019 года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на участие в международных соревнованиях.