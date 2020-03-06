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Зимние олимпийские виды спорта

Барышева: конькобежец Кулижников досрочно завершил сезон из-за дискомфорта в плече

Ранее в пятницу стало известно, что Кулижников пропустит финал Кубка мира, который пройдет в Нидерландах с 7 по 8 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российский конькобежец Павел Кулижников из-за дискомфорта в плече досрочно завершил сезон и не выступит в финале Кубка мира. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Финал Кубка мира пройдет в Херенвене (Нидерланды) 7-8 марта. В конце февраля россиянин выступал на чемпионате мира в спринтерском многоборье в норвежском Хамаре, но снялся с соревнований из-за плохого самочувствия.

"Причина не нова, Павел все еще чувствует дискомфорт в плече. Он тренировался всю неделю, но учитывая, что он не претендует на высокие места в общем зачете Кубка мира, приняли решение не рисковать, не усугублять ситуацию и не травмировать плечо. Поэтому Павел досрочно завершил сезон. По возвращении будем решать вопрос по реабилитации и дообследовании плеча, надеемся, что ничего серьезного не будет, но даже если это растяжение, то ему необходим покой", - сказала Барышева.

25-летний Кулижников является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье и пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях. Кулижников является рекордсменом мира на дистанциях 500 и 1000 м.

В нынешнем году Кулижников завоевал золото на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) на дистанциях 500 и 1000 м, а также на тех же дистанциях и в командном спринте на чемпионате Европы в Херенвене.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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