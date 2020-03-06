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Зимние олимпийские виды спорта

Барышева: конькобежцы Мурашов и Муштаков примут участие в финале Кубка мира

В зачете на дистанции 500 м Муштаков идет первым, Мурашов - вторым

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российские конькобежцы Руслан Мурашов и Виктор Муштаков примут участие в финале Кубка мира, этот старт станет для них принципиальным. Об этом ТАСС в пятницу сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

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Финал Кубка мира пройдет в Херенвене (Нидерланды) 7-8 марта. В конце февраля Мурашов и Муштаков выступали на чемпионате мира в спринтерском многоборье в норвежском Хамаре, но снялись с соревнований из-за плохого самочувствия.

"Мурашов и Муштаков настроены и будут бежать в финале Кубка мира, на сегодняшний день информация такая. Они стоят высоко в рейтинге, занимают второе и первое места. Для них этот старт будет принципиальным", - сказала Барышева.

Муштаков занимает первое место в общем зачете Кубка мира на дистанции 500 м, Мурашов находится на второй строчке.

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Зимние олимпийские виды спорта
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