Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

ТАСС, 6 марта. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования в чешском Нове-Место из-за распространения заболевания, вызванного новым коронавирусом, проходят без зрителей.

Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

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Бё преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 56,8 секунды, не совершив промахов на огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (отставание - 22,8 секунды; 0 промахов). Третье место занял еще один норвежский биатлонист Тарьей Бё (+1.01,1; 0).

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 17-е место (+1.54,0; 2).

В субботу этап кубка Мира в Чехии продолжится эстафетными гонками.