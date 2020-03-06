{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 17-е место
Йоханнес Бё EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Йоханнес Бё
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 6 марта. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования в чешском Нове-Место из-за распространения заболевания, вызванного новым коронавирусом, проходят без зрителей.

На эту тему
Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

Бё преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 56,8 секунды, не совершив промахов на огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (отставание - 22,8 секунды; 0 промахов). Третье место занял еще один норвежский биатлонист Тарьей Бё (+1.01,1; 0).

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 17-е место (+1.54,0; 2).

В субботу этап кубка Мира в Чехии продолжится эстафетными гонками.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Квалификация женского гандбольного турнира Олимпиады пройдет по плану
Распространение коронавируса не повлияет на сроки проведения соревнований
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС