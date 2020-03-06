Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

ТАСС, 6 марта. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования в чешском Нове-Место из-за распространения заболевания, вызванного новым коронавирусом, проходят без зрителей.
Бё преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 56,8 секунды, не совершив промахов на огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (отставание - 22,8 секунды; 0 промахов). Третье место занял еще один норвежский биатлонист Тарьей Бё (+1.01,1; 0).
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 17-е место (+1.54,0; 2).
В субботу этап кубка Мира в Чехии продолжится эстафетными гонками.