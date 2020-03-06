{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Президент "Урала": РФС заверил, что "Шинник" рассчитается за поездку в Ярославль

Игра Кубка России в Ярославле не состоялась по причине плохого состояния газона

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) заверил "Урал", что "Шинник" компенсирует екатеринбургскому клубу затраты на поездку уральской команды в Ярославль на матч 1/4 финала Олимп - Кубка России, который не состоялся. Об этом ТАСС сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

Игра "Шинник" - "Урал" не состоялась из-за плохого состояния поля стадиона в Ярославле. Матч пройдет 18 марта на "Арене-Химки".

"РФС нас заверил, что средства перечислят, что "Шинник" с нами обязательно рассчитается, мы ни с кем еще не связывались по этому вопросу. Мы были готовы играть и в Ярославле, но не на таком поле, на нем нельзя было играть, футболисты могли получить травмы", - сказал Иванов.

"Мы хотели сыграть в Екатеринбурге. Говорили, что, если до 13 марта нам не компенсируют расходы на поездку в Ярославль, будем настаивать на том, чтобы матч провели в Екатеринбурге или он вообще не состоялся. Теперь Химки, значит, полетим еще раз", - добавил президент "Урала".

Ранее в полуфинал Кубка России пробились "Зенит", "Спартак" и "Химки".

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Еврокубки
"Химки" обыграли "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги
Подмосковная команда победила со счетом 82:68
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС