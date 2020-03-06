Президент "Урала": РФС заверил, что "Шинник" рассчитается за поездку в Ярославль

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) заверил "Урал", что "Шинник" компенсирует екатеринбургскому клубу затраты на поездку уральской команды в Ярославль на матч 1/4 финала Олимп - Кубка России, который не состоялся. Об этом ТАСС сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

Игра "Шинник" - "Урал" не состоялась из-за плохого состояния поля стадиона в Ярославле. Матч пройдет 18 марта на "Арене-Химки".

"РФС нас заверил, что средства перечислят, что "Шинник" с нами обязательно рассчитается, мы ни с кем еще не связывались по этому вопросу. Мы были готовы играть и в Ярославле, но не на таком поле, на нем нельзя было играть, футболисты могли получить травмы", - сказал Иванов.

"Мы хотели сыграть в Екатеринбурге. Говорили, что, если до 13 марта нам не компенсируют расходы на поездку в Ярославль, будем настаивать на том, чтобы матч провели в Екатеринбурге или он вообще не состоялся. Теперь Химки, значит, полетим еще раз", - добавил президент "Урала".

Ранее в полуфинал Кубка России пробились "Зенит", "Спартак" и "Химки".