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Зимние олимпийские виды спорта

Мозалев стал победителем юниорского чемпионата мира по фигурному катанию

Бронзу завоевал россиянин Петр Гуменник
Андрей Мозалев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Андрей Мозалев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 6 марта. Россиянин Андрей Мозалев победил на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Эстонии. Соревнования проходят в Таллине.

Россиянин получил в сумме за два проката 245,09 балла (160,78 балла в произвольной программе + 84,31 балла в короткой программе). Второе место занял японец Юма Кагияма (231,75; 145,93 + 85,82), третьим стал россиянин Петр Гуменник (231,12; 155,05 + 76,07). Россиянин Илья Яблоков занял десятое место (206,16; 128,63 + 77,53).

16-летний Мозалев является серебряным призером финала юниорского Гран-при сезона-2019/20, также на его счету серебряная награда зимних юношеских Олимпийских игр текущего года.

Чемпионат мира в Эстонии завершится 8 марта.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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