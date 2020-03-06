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Матч 1/4 финала волейбольной ЛЧ "Перуджа" - "Факел" переносить не будут

Встреча пройдет 10 марта без зрителей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Второй четвертьфинальный матч волейбольной Лиги чемпионов между российским "Факелом" и итальянской "Перуджей" пройдет в запланированное время, но из-за коронавируса болельщики на игру допущены не будут. Об этом ТАСС сообщили в Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Встреча состоится 10 марта в итальянском городе Перуджа. В первой встрече, которая прошла в Новом Уренгое, россияне уступили со счетом 1-3.

"Все заинтересованные стороны были проинформированы о том, что четвертьфинальный матч "Перуджа" - "Факел" пройдет, как и планировалось, во вторник за закрытыми дверями - в соответствии с мерами, принятыми местными властями", - говорится в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. Число инфицированных в Италии превысило 3,8 тыс., 148 человек умерли.

Теги
Летние олимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
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