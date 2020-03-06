{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти на турнире ACA в Алма-Ате

Он проиграл техническим нокаутом в первом раунде поединка с Арманом Оспановым

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти в поединке с Арманом Оспановым из Казахстана на турнире организации Absolute Championship Akhmat (ACA) в Алма-Ате. Об этом ТАСС рассказали в команде Мирзаева.

Мирзаев проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

"У Расула двойной перелом челюсти", - сказал собеседник агентства.

На счету Мирзаева 21 бой в ММА, в которых он одержал 18 побед и потерпел три поражения. Он является победителем чемпионата мира по самбо 2010 года.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Двумя матчами стартует 21-й тур чемпионата России по футболу
Пройдут встречи "Динамо" - "Тамбов" и "Оренбург" - "Арсенал"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС