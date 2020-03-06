Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти на турнире ACA в Алма-Ате

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти в поединке с Арманом Оспановым из Казахстана на турнире организации Absolute Championship Akhmat (ACA) в Алма-Ате. Об этом ТАСС рассказали в команде Мирзаева.

Мирзаев проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

"У Расула двойной перелом челюсти", - сказал собеседник агентства.

На счету Мирзаева 21 бой в ММА, в которых он одержал 18 побед и потерпел три поражения. Он является победителем чемпионата мира по самбо 2010 года.