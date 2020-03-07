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Футбол в России

Двумя матчами стартует 21-й тур чемпионата России по футболу

Пройдут встречи "Динамо" - "Тамбов" и "Оренбург" - "Арсенал"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Двумя матчами в субботу начнется программа 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Московское "Динамо" в игре с "Тамбовом" попробует реабилитироваться за домашнее поражение от "Спартака" (0:2) в прошлом туре. Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" в Москве и начнется в 16:30 мск, главным арбитром назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. "Тамбов" в первом после паузы туре сыграл вничью с казанским "Рубином" (0:0), который проводил первый официальный матч под руководством Леонида Слуцкого. Тамбовчане занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка, "Динамо" с 24 очками располагается строчкой выше.

Гостям в предстоящей встрече не поможет полузащитник Мигел Кардозу. 25-летний португальский полузащитник зимой перешел в аренду именно из "Динамо", по условиям соглашения, он не может играть в матче против команды, которой принадлежит. В составе "Динамо" из-за дисквалификации игру пропустит защитник Владимир Рыков. Под вопросом участие полузащитников Артура Юсупова и Себастьяна Шиманьского.

"Динамо" и "Тамбов" провели между собой три матча в истории, во всех победу праздновали бело-голубые, забивая при этом не менее двух мячей. Однако "Тамбов" не пропустил ни одного мяча в трех последних играх чемпионата. Встреча первого круга между командами прошла в Саранске и завершилась победой "Динамо" со счетом 2:0.

Стартовый матч тура состоится в Оренбурге, где местная одноименная команда примет тульский "Арсенал". Встреча, главным арбитром которой назначен Павел Кукуян из Сочи, начнется в 14:00 мск. "Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице, имея 28 очков после 20 туров. "Оренбург" провел на одну встречу меньше и идет на 14-м месте с 20 очками.

Команде из Тулы придется обойтись без помощника главного тренера Игоря Семшова, который был удален со скамейки в матче прошлого тура с "Сочи" (2:1), а позже дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза на три игры чемпионата. Из-за травм гостям не помогут вратарь Егор Шамов и полузащитник Игорь Горбатенко, по причине дисквалификации не сыграет полузащитник Георгий Костадинов.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20144237-946
2Краснодар20108235-2038
3Ростов20105535-2935
4ЦСКА20105527-1935
5Локомотив20105528-2435
7Арсенал2084825-2428
6Урал2067725-3225
8Уфа2067716-1925
9Спартак2074921-2125
10Динамо2066816-2324
11Тамбов20641023-2622
12Ахмат2048814-2520
13Рубин2048811-2120
14Оренбург1955922-2820
15Крылья Советов20541121-2619
16Сочи19361017-2715
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