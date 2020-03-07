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Футбол в Испании

"Валенсия" c Черышевым сыграла вничью с "Алавесом" в матче чемпионата Испании

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 7 марта. "Валенсия" со счетом 1:1 сыграла вничью с "Алавесом" в гостевом матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе "Валенсии" гол на счету Даниэля Парехо (34-я минута), у хозяев отличился Эдгар Мендес (34). Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев провел 82 минуты, не сумев отметиться результативными действиями, и был заменен.

Парехо забил гол со штрафного прямым ударом. С сезона-2014/15 он забил 11 таких голов в чемпионате и занимает по этому показателю второе место, уступая по этому показателю лишь аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, на счету которого 24 мяча.

"Валенсия" занимает седьмое место в чемпионате, набрав 42 очка, "Алавес" идет на 11-й строчке, в активе клуба 32 очка. В следующем туре "Валенсия" дома сыграет с "Леванте" 14 марта, "Алавес" днем позднее на выезде встретится с "Эспаньолом".

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