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Минспорт: прибывающим в Екатеринбург участникам крупных турниров не требуется карантин

По словам министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, будут приняты все необходимые меры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Прибывающие в Екатеринбург в марте для участия в крупных международных турнирах спортсмены не нуждаются в прохождении карантина по коронавирусу, сообщил ТАСС министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

"Будут приняты необходимые меры, связанные прежде всего с сопровождением и полной диагностикой всех спортсменов из тех стран, по которым есть вопросы, и тех спортсменов, которые не менее 10 дней находились в тех странах. Создана структура мониторинга. Все под контролем. Спортсмены уже приезжают, речи о карантине не идет", - сказал Рапопорт.

В марте Екатеринбург принимает два крупных международных турнира. С 13 по 15 марта в городе пройдет турнир по дзюдо "Большой шлем" с участием более 500 спортсменов из более чем 90 стран. 16 марта в городе стартует турнир претендентов Международной шахматной федерации (FIDE) - восемь гроссмейстеров из России, Китая, США, Нидерландов и Франции сыграют за право сразиться в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

Дополнительно в марте в Свердловской области пройдут лыжный марафон "Европа-Азия", финал Континентального кубка по лыжному двоеборью и этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Состязания состоятся в Первоуральске и Нижнем Тагиле.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели свыше 55,4 тыс. человек, число случаев заражения составляет более 80,6 тыс.

Теги
РоссияСвердловская областьРаспространение коронавируса нового типа
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