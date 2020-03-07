Трипл-дабл Леверта принес "Бруклину" победу над "Сан-Антонио" в матче НБА

ТАСС, 7 марта. "Бруклин" обыграл "Сан-Антонио" со счетом 139:120 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным у победителей стал защитник Карис Леверт, сделавший первый трипл-дабл в карьере - 27 очков, 11 подборов и 10 передач. У проигравших 24 очка на счету форварда Демара Дерозана.

"Бруклин" занимает седьмое место в Восточной конференции, одержав 28 побед при 34 поражениях. "Сан-Антонио" расположился на 11-м месте на Западе - 26 побед и 35 поражений.

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