{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

Трипл-дабл Леверта принес "Бруклину" победу над "Сан-Антонио" в матче НБА

Встреча завершилась со счетом 139:120
Карис Леверт AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Карис Леверт
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 7 марта. "Бруклин" обыграл "Сан-Антонио" со счетом 139:120 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным у победителей стал защитник Карис Леверт, сделавший первый трипл-дабл в карьере - 27 очков, 11 подборов и 10 передач. У проигравших 24 очка на счету форварда Демара Дерозана.

"Бруклин" занимает седьмое место в Восточной конференции, одержав 28 побед при 34 поражениях. "Сан-Антонио" расположился на 11-м месте на Западе - 26 побед и 35 поражений.

Другие результаты дня:

  • "Вашингтон" - "Атланта" - 118:112;
  • "Нью-Йорк" - "Оклахома" - 103:126;
  • "Бостон" - "Юта" - 94:99;
  • "Миннесота" - "Орландо" - 118:132;
  • "Чикаго" - "Индиана" - 102:108.
Реклама на ТАСС
НХЛ
"Нью-Джерси" прервал восьмиматчевую победную серию "Сент-Луиса" в НХЛ
Встреча завершилась со счетом 4:2
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС