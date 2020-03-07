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НБА

"Лейкерс" впервые с 2013 года вышли в плей-офф НБА

Клуб из Лос-Анджелеса добился этого права после победы над "Милуоки"
Яннис Адетокунбо и Леброн Джеймс AP Photo/Mark J. Terrill
Описание
Яннис Адетокунбо и Леброн Джеймс
© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 7 марта. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграли "Милуоки" со счетом 113:103 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс, который набрал 37 очков, а также сделал 8 подборов и отдал 7 результативных передач. В составе "Милуоки" больше всего очков набрал форвард Яннис Адетокунбо (32), также на его счету 12 подборов и 6 передач.

"Милуоки" и "Лейкерс" уже встречались в нынешнем сезоне НБА. 20 декабря 2019 года домашнюю победу одержал "Милуоки" (111:104).

"Лейкерс" лидируют в Западной конференции НБА, одержав 48 побед в 61 матчах, и благодаря этой победе досрочно вышли в плей-офф - впервые с 2013 года. "Милуоки" возглавляет Восточную конференцию (53 победы после 63 игр), ранее уже обеспечив участие в плей-офф нынешнего сезона.

В следующем матче 8 марта "Лейкерс" в гостях встретятся с "Клипперс", на следующий день "Милуоки" сыграет в гостях с "Финиксом".

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