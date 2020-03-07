СМИ: "Милан" намерен приобрести футболиста "Лейпцига" Упамекано

ТАСС, 7 марта. Итальянский футбольный клуб "Милан" намерен приобрести защитника немецкого "Лейпцига" Дайо Упамекано. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calciomercato.

По информации портала, представители итальянского клуба внимательно следят за выступлением 21-летнего француза. В нынешнем сезоне Упамекано провел в составе "Лейпцига" 27 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу. В немецкий клуб защитник перешел из австрийского "Зальцбурга" в январе 2017 года.

Действующий контракт защитника с "Лейпцигом" рассчитан до июня 2021 года. По данным издания, в этом соглашении есть пункт, согласно которому француз может покинуть команду до срока окончания контракта за €60 млн.

Выступая за "Зальцбург", Упамекано выиграл чемпионат и Кубок Австрии по итогам сезонов-2015/16 и 2016/17, в составе "Лейпцига" завоевал серебряную медаль чемпионата Германии в сезоне-2016/17. В 2015 году он стал победителем чемпионата Европы среди юношеских команд (до 17 лет) в составе сборной Франции.

"Милан" находится на седьмом месте в чемпионате Италии, набрав 36 очков после 25 игр. "Лейпциг" занимает вторую позицию в чемпионате Германии, имея на своем счету 49 очков после 24 матчей.