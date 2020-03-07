Тренер ФК "Шинник" назвал прогнозируемым перенос матча против "Урала" в Химки

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Решение Российского футбольного союза (РФС) о проведении перенесенного матча 1/4 финала Олимп - Кубка России между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" в Химки является прогнозируемым. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер ярославцев Александр Побегалов.

Игра "Шинник" - "Урал", которая должна была пройти 4 марта в Ярославле, не состоялась из-за плохого состояния поля. В пятницу РФС объявил о том, что матч пройдет 18 марта на "Арене-Химки".

"Стал неожиданным сам перенос игры, то, что матч не состоялся 4 марта, - сказал Побегалов. - А все остальное прогнозируемо - есть "маячки", такие, как резервные дни, резервный стадион. Это следствие того, что произошло 4 марта".

На вопрос о том, считает ли тренер поле стадиона в Ярославле пригодным для проведения матча, он ответил: "Сейчас бесполезно говорить об этом и разжигать страсти. Нужно профессионально готовиться к игре. Найдутся люди, которые будут разбираться".

"Поскольку мы называем себя профессионалами, то должны все силы приложить, чтобы негативные моменты, которые присутствуют в таких случаях [изменениях в графике подготовки к матчам в связи с переносом игр], минимизировать и качественно подготовиться к играм 9, 15 и 18 марта (в первых двух матчах "Шинник" сыграет в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги с "Енисеем" и "Ротором" - прим. ТАСС)", - добавил собеседник агентства.

Победитель матча между "Шинником" и "Уралом" в 1/2 финала Олимп - Кубка России встретится с "Химками", которые 5 марта на своем поле со счетом 5:1 обыграли московское "Торпедо". Встреча запланирована на 23 апреля.