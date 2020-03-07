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Футбол в России

КДК РФС наказал "Ахмат" проведением одного матча Кубка России без зрителей условно

Во время домашнего матча 1/4 финала турнира против "Зенита" болельщики хозяев попытались прорваться на сектор фанатов гостей
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© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал "Ахмат" провести один матч Кубка России без зрителей условно с испытательным сроком два года, а также наложил штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом журналистам рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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На 86-й минуте матч 1/4 финала Олимп - Кубка России между "Ахматом" и "Зенитом" был приостановлен на пару минут после того, как болельщики хозяев попытались прорваться на сектор фанатов гостей, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов.

"Службы безопасности сработали очень оперативно, за 20-25 секунд конфликт был локализован. Поэтому КДК пришел к выводу, что была обеспечена безопасность на этом матче, но были неправомерные действия зрителей, которые привели к нарушению общественного порядка. Поэтому "Ахмат" оштрафован на 100 тыс. рублей, также КДК обязал "Ахмат" провести один матч кубка без зрителей условно. Установить испытательный срок - два года", - отметил Григорьянц.

"Болельщики "Зенита" разделись по торс, что вызвало реакцию болельщиков "Ахмата", и они начали массово перемещаться по стадиону и беговой дорожке. На поле были брошены бутылки, камни, в том числе в сторону болельщиков "Зенита". За бросание предметов "Ахмат" был оштрафован на 50 тыс. рублей", - добавил глава КДК РФС.

Встреча завершилась победой "Зенита" со счетом 2:1 в дополнительное время. В четверг в другом четвертьфинальном матче "Химки" разгромили "Торпедо" со счетом 5:1. "За использование болельщиками пиротехники "Торпедо" оштрафовано на 8 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

Еще один матч 1/4 финала Кубка России между "Шинником" и "Уралом" был перенесен из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Ярославле на 18 марта и пройдет на "Арене-Химки".

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